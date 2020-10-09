Представители ОПЗЖ поддержали протест медиков против закрытия больницы на Закарпатье

Пока Медведчук договаривается о вакцинации украинцев, Зеленский закрывает больницы.

Новость о том, что Нересницкую больницу на Закарпатье планируют закрыть, шокировала местных жителей. Медучреждение работает с 1947 года и обслуживает 12 окрестных сел, а это 39 000 человек. Больница оказывает как стационарную, так и поликлиническую помощь.

Люди не хотят остаться без доступной медицины, поэтому вышли на митинг, чтобы выразить свое мнение. На эту проблему людей областное руководство долгое время не обращало внимания. Представители тячевской ячейки партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» поддержали медиков села Нересница на состоявшемся митинге, сообщает сайт политсилы.

Председатель Тячевского районного отделения политсилы «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Игорь Савчук считает: медицинская реформа может быть не единственной причиной закрытия больницы.