Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 38 млн

С начала пандемии коронавируса COVID-19 во всем мире зафиксировано 38 млн 29 тыс. 814 случаев заражения, сообщил в ночь на вторник портал Worldometer.
По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, по состоянию на 5:00 по Киеву вторника число скончавшихся от вызываемых коронавирусом заболеваний в мире достигло 1 млн 85 тыс. 92 человек.
Лидируют по количеству выявленных случаев заражения и смертельных случаев от вируса Соединенные Штаты. Как сообщает Worldometer, число инфицированных суммарно составило 8 млн 37 тыс. 789, число летальных исходов — 220 тыс. 11.
Более 7 млн заболевших при 109 тыс. умерших зафиксировано в Индии, более 5 млн инфицированных и 150 тыс. скончавшихся — в Бразилии.
Коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты составил 139,2. В США на 1 млн населения скончались 664 человека, Индии — 79, Бразилии — 708.
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