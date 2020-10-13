Кулеба объяснил невозможность введения полного локдауна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что сейчас страны думают о последствиях для экономики из-за коронавируса. Глава МИД говорит, что вирус остался тот же, но инструментарий реагирования сузился.

Об этом он заявил на брифинге.

Кулеба будет выступать против введения запрета въезда иностранцам и массового возвращения украинцев домой, если такой вопрос появится на повестке дня правительства.

«Мы, МИД, выполнили свою функцию по возвращению украинцев домой. Наступила новая реальность: все, кто хотел — все вернулись. Сейчас не надо генерировать новые миграционные потоки, потому что сейчас каждое лишнее движение создает опасность», — заявил он.