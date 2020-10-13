Кулеба объяснил невозможность введения полного локдауна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что сейчас страны думают о последствиях для экономики из-за коронавируса. Глава МИД говорит, что вирус остался тот же, но инструментарий реагирования сузился.
Об этом он заявил на брифинге.
Кулеба будет выступать против введения запрета въезда иностранцам и массового возвращения украинцев домой, если такой вопрос появится на повестке дня правительства.
«Мы, МИД, выполнили свою функцию по возвращению украинцев домой. Наступила новая реальность: все, кто хотел — все вернулись. Сейчас не надо генерировать новые миграционные потоки, потому что сейчас каждое лишнее движение создает опасность», — заявил он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016