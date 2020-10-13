Дуда поднимет вопрос сотрудничества с Украиной на саммите Триморья

Президент Польши Дуда на саммите «Инициативы трех морей» (Триморья) 19-20 октября в Эстонии будет инициировать вопрос сотрудничества с Украиной.
Как передает Укринформ, об этом глава польского государства заявил во вторник во время Украинской-польского экономического форума в Одессе.
«Я пообещал господину президенту (Зеленскому — ред.), что на ближайшем саммите стран Триморья в Эстонии я представлю дело сотрудничества стран Триморья с Украиной и обсужу как перспективы этого сотрудничества, так и возможную формулу, чтобы это сотрудничество произошло как можно скорее », - заявил Дуда.
Он выразил надежду, что это удастся реализовать, и это позволит еще больше сблизить Украину с ЕС, прежде всего со странами из Центрально-Восточной Европы.
Основанная в 2015 году президентами Польши Анджеем Дудой и Хорватии Колиндой Грабарь-Китарович «Инициатива трех морей», то есть создание партнерского блока Балтийского, Черного и Адриатического морей, направлена на углубление интеграции стран Центральной и Восточной Европы. Проект объединяет 12 стран Центральной и Восточной Европы, которые являются членами ЕС: четыре страны Вышеградской группы, страны Балтии, Австрию, Хорватию, Румынию, Словению и Болгарию. Основной акцент Инициативы направлен на развитие инфраструктурных проектов.
В ноябре 2019 г. перед встречей с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в присоединении к «Инициативе трех морей» и намерена предметно обсудить этот вопрос, в частности, с эстонскими партнерами.
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