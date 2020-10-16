В США назвали сроки появления в армии гиперзвукового оружия

Гиперзвуковое оружие поступит на вооружение американских сухопутных войск в 2023 году. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер на ежегодном заседании неправительственной Ассоциации сухопутных войск США.
«Мы увеличиваем наши инвестиции в гиперзвуковую технику в течение следующих пяти лет, чтобы ускорить испытания и развить эти возможности для истребителей», — сообщил Эспер. По его словам, в марте армия и флот провели совместные испытания гиперзвукового планирующего блока. Эту технологию планируется интегрировать в батарею сухопутных войск в 2023 году.
Министр обороны отметил, что гиперзвуковое оружие находится «на вершине списка приоритетов» армии США: на его разработку направлены беспрецедентные человеческие и финансовые ресурсы.
В мае американский президент Дональд Трамп заявил о создании «супер-пупер» ракеты, которая будет в 17 быстрее существующих снарядов. В июле военные США подтвердили, что испытания этого оружия проходили в марте в Тихом океане. Однако на самом деле ракета не в 17 раз быстрее существующих снарядов, а лишь способна развивать скорость до 17 Махов. Глиссирующее средство доставки размещают на обычной баллистической ракете. После этого она может маневрировать в атмосфере.
В начале сентября Соединенные Штаты объявили об успешном испытании двух прототипов гиперзвуковой ракеты. Речь шла о ракетах с атмосферными реактивными двигателями разработки компаний Lockheed Martin и Raytheon. Оба снаряда способны разгоняться до скорости, в пять раз превышающей скорость звука. Изделия не совершали самостоятельный полет, а проходили испытания на нагрузки и возможность выдержать заявленную скорость.
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