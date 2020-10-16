Российский Петербург могут лишить матчей Евро-2020

УЕФА может изменить формат ближайшего чемпионата Европы и исключить Санкт-Петербург из числа городов, которые примут матчи турнира. Об этом сообщает The Sun, не раскрывая источники.
В честь 60-летия первого чемпионата Европы турнир 2020 года впервые в истории планировалось провести в 12 городах. Однако из-за пандемии коронавируса это решение может быть пересмотрено, пишет издание.
В статье говорится, что в худшем случае Евро-2020 может пройти на четырех стадионах в одной стране. Санкт-Петербург и Баку могут быть лишены права проведения матчей в первую очередь.
Изначально чемпионат Европы 2020 года должен был пройти летом текущего года, но из-за распространения коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи должны принять Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Санкт-Петербург.
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