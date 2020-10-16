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Языковой омбудсмен считает необходимым снимать за госсчет еще больше фильмов, которые никто не смотрит

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Языковой омбудсмен считает необходимым снимать за госсчет еще больше фильмов, которые никто не смотрит

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает необходимым усилить государственную поддержку украинского кинематографа.

«При осуществлении мониторинга соблюдения закона Украины „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“ Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка обратился в Государственное агентство Украины по вопросам кино о предоставлении информации о количестве и процентной доле названий фильмов, фильмокопий, фильмов, снятых, дублированных, озвученных и субтитрованных на украинском языке», — говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Отмечается, что по информации Госкино, общее количество названий фильмов в кинопрокате и число фильмокопий, снятых, дублированных, озвученных или субтитрованных на украинском языке в 2019 году составляла 523 ед., а по состоянию на 1 октября 2020 года — 286 ед.

Так, количество фильмов снятых на украинском языке 2019 году, — 159, что составляет 30,9% от общего числа в год, в 2020 году — 34 (11,8%).

Количество фильмов дублированных на украинском языке в 2019 году, — 210, что составляет 40,1% от общего числа за год, в 2020 году — 104 фильмы (36,4%).

Количество фильмов, озвученных на украинском языке в 2019 году, — 208 (39,7%), в 2020 году — 123 (43%).

Количество фильмов, субтитрованных на украинском языке в 2019 году, −58, в 2020 году — 19 (6,6%).

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«К сожалению, видим тенденцию к значительному уменьшению количества лент, которые снимаются на украинском языке, что, по моему убеждению, свидетельствует о необходимости усиления государственной поддержки украинского кинематографа. Речь идет и о надлежащем финансировании украинского кино и об обеспечении прозрачных условий проведения конкурса по предоставлению государственного финансирования кинопроектов, которые должны отвечать как критериям качества, так и национальным интересам», — цитирует Кремня его пресс-служба.

кино, Тарас Креминь
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