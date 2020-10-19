Минздрав хочет перевести на удаленную работу всех, кто может работать из дома

Работодатели должны организовать работу в удаленном режиме, если есть такая возможность.
Об этом сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге 19 октября, сообщает Укринформ.
«Каждый работодатель, каждый руководитель фирмы, предприятия должен организовывать работу своих сотрудников таким образом, чтобы все те, кто могут работать в удаленном доступе — работали в удаленном доступе... Любые собрание пытаться проводить с соблюдением дистанции, всех требований, касающихся карантина. Не нужно лишний раз собирать людей, организовывать встречи, совещания, собрания в офлайн-режиме, то есть в „живом“ формате», — сказала Микичак.
Она также призвала граждан не посещать концерты и различного рода празднования, в частности свадьбы.
Микичак напомнила о необходимости носить маску «везде, где есть более двух-трех человек», прежде всего в транспорте, лифтах, торговых центрах, на рынках, а также в помещении, где человек работает.
Как сообщалось, правительство 13 октября продлило действие адаптивного карантина до конца 2020 года.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в условиях продления адаптивного карантина правительство рекомендует работодателям ввести посменный режим, а по возможности — перевести работников на дистанционную работу.
В Украине по состоянию на 19 октября лабораторно подтверждено 303 638 случаев COVID-19, из них за сутки 4 766.
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