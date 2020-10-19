Иран и Украина возобновили переговоры о сбитом пассажирском самолете

В Иране приняли делегацию из Украины, прибывшую на второй раунд переговоров о компенсации за сбитый в январе пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ), сообщает в понедельник агентство ИРНА.
По его данным, переговоры прошли в Тегеране в министерстве иностранных дел, они будут продолжены и продлятся до среды.
Первый раунд переговоров стороны провели в июле в Киеве, украинские власти тогда отзывались об их итогах с осторожным оптимизмом.
Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании.
Иранские власти 11 января заявили, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.
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