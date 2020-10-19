Почти 19 тысяч человек заразились коронавирусом в Британии за сутки

В Великобритании зарегистрировали еще 18,8 тыс. случаев заражения коронавирусом и 80 смертей за последние сутки, сообщает телеканал Sky News.
Таким образом, общее число заражений с начала пандемии в Великобритании возросло до 741212, а число смертей — до 43726.
Британский министр здравоохранения Мэттью Хэнкок заявил, что власти проводят более 300 тыс. тестов в день и открыли 500 медпунктов, где можно провериться на коронавирус. Хэнкок добавил, что правительство Великобритании работает над тем, чтобы у населения появилась возможность провести 15-минутные экспресс-тесты на COVID-19.
На фоне роста случаев заражения коронавирусом Британия начала предпринимать более строгие ограничительные меры. Начиная с этой пятницы, на двухнедельный карантин отправляется Уэльс.
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