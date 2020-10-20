Десять банков нарушают нормативы НБУ

Десять украинских банков нарушают нормативы Национального банка по размеру кредитного риска, валютной позиции и другие.
Об этом сообщает регулятор.
Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, должен быть не более 25%) по состоянию на 1 октября нарушали Индустриалбанк (79,15%), Проминвестбанк (76,36%), Сбербанк (55,6%) и «Мисто Банк» (39,67%).
Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не должен превышать 25%) нарушали Мегабанк (37,71%), Первый инвестиционный банк (55,82%), «Юнекс Банк» (28,22%), Мотор-Банк (30,36%).
Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, должен быть не более 10%) нарушали Проминвестбанк (128%), Ощадбанк (119,98%), ПриватБанк (97,75%) и Индустриалбанк (15,12%).
Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, должен быть не более 10%) нарушал Проминвестбанк (149,77%).
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