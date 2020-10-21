Bloomberg сообщил о потере в Кремле надежды на улучшение отношений с Западом

Все большее число представителей российской власти, которые ранее выступали за развитие отношений с США в качестве основы национальной политики, потеряли надежду на восстановление связей с западными странами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о дискуссиях в Кремле.

Как сообщили собеседники агентства, российские чиновники рассматривают отношения с Западом как новую холодную войну, а противостояние воспринимается как идеологическое, где Москва отстаивает консервативные ценности против преимущественно либеральных западных.