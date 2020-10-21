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Для чего нужны слесарные верстаки

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Для чего нужны слесарные верстаки

Обработка металла – это одна из самых сложных задач. Она требует опыта, ведь при неосторожности легко допустить ошибку. Необязательно вкладывать много денег в обустройство мастерской, достаточно приобрести верстаки. Они служат полноценной рабочей зоной специалиста, чем помогают комплексно обустроить мастерскую. Оборудование упрощает трудоемкую обработку металлических или деревянных деталей. Благодаря этому верстаки востребованы в мастерских автосервиса, заводах и производственных центрах. Они обладают надежной конструкцией, которая выдерживает большой вес. Это позволяет использовать верстаки в разных задачах, но как выбрать стол слесаря? Рассмотрим особенности столов слесаря.

Как выбрать верстак в слесарную мастерскую

Слесарная мастерская относится к месту повышенных рисков. Специалист выполняет операции по ремонту и обработке металлических деталей, поэтому ему важно обустроить рабочее место. Для этого предназначены слесарные верстаки. Они представляют собой габаритные столы, которые могут обустраиваться тумбами. Одним из требований к столам считается вес. Оборудование должно быть достаточно тяжелым, чтобы повысить точность работ. Это поможет избежать нежелательных вибраций. Они являются частой причиной травмы мастера, поскольку он использует тяжелые приборы. Оснастка часто занимает место, что отвлекает мастера от работы. Для ее хранения предназначены тумбы, которыми комплектуются верстаки.

Преимущества слесарных столов:

  • основа из тяжелого металлического каркаса;
  • стол оснащается вместительной столешницей;
  • предусмотрены варианты комплектации тумбами;
  • антикоррозийная обработка металлических элементов;
  • конструкция закрепляется к полу для большей надежности.

Как и большинство промышленной мебели, верстаки подвергаются нагрузкам. Они должны быть выносливыми, поэтому выполнены из металла. За счет этого выдерживается повышенное механическое воздействие. Это важно в условиях мастерской, если сотрудник случайно уронил тяжелую деталь. Слесарные верстаки из металла меньше изнашиваются. Это позволяет дольше не думать о ремонте, что экономит деньги компании. Многие мастерские сталкиваются с проблемой коррозии. Это связано с использованием технических жидкостей, а также атмосферных скачков в помещении. Справиться с проблемой поможет фосфатирование стали, которая также покрывается порошковой краской. Благодаря этому столы могут устанавливаться в помещениях с высокой влажностью.

Где заказать промышленный верстак слесаря

Основой верстака выступают опоры, на которые отводится часть нагрузок. Они не должны деформироваться, поэтому выполнены из надежного швеллера или труб с усилением. Конструкция предусматривает перемычку, задача которой – повысить стойкость изделия. Рабочей зоной слесарного стола является столешница. Она сделана из фанеры, толщина которой 24 мм. Материал выдерживает ежедневные задачи, но иногда нужно дополнительное покрытие. Для этого используется нержавеющий слой, металлический чехол с кантом или оцинковка. У каждого материала свои особенности, повышающие защитные свойства столов. Некоторые мастерские пользуются передвижным оборудованием, поэтому обратите внимание на мобильные верстаки. Они оснащены колесами для простого передвижения. Доступны также модели на регулируемых опорах, чтобы подстраивать высоту изделия под рост человека.

Выбрать верстак может каждый, достаточно изучить особенности оборудования. Важным критерием являются габариты, ведь они не должны занимать много места. Это важно для компактных мастерских, которые сталкиваются с недостатком пространства. Слесарные верстаки имеют гибкую комплектацию, за счет чего подстраиваются под конкретные задачи. Оборудование может оснащаться перфорированной панелью, элементом освещения и навесной оснасткой. Внимания требуют тумбы. Они комплектуются распашными дверями или ящиками для инструмента. Тумбы запираются замком для сохранности рабочего инвентаря. В каталоге УХЛ-МАШ можно купить верстаки для слесарных работ. Производитель предлагает надежное промышленное оборудование.

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