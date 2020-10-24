Меркель попросила жителей ФРГ сократить контакты и отказаться от поездок

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась с призывом к жителям Германии сократить контакты на фоне все большего числа инфицированных коронавирусом, только так, по ее словам, получится замедлить рост. Свой призыв она озвучила в видеоподкасте, новый выпуск которого опубликован в субботу.
«Нам нужно сделать все возможное, чтобы не допустить бесконтрольного распространения вируса», — сказала она. «Если каждый из нас на время существенно сократит контакты с людьми вне круга семьи, то нам удастся изменить тенденцию. Именно в этом заключается мой призыв — сократите количество встреч, будь то встречи дома или за его пределами», — отметила канцлер.
Меркель попросила жителей ФРГ «отказаться от поездок, если они не являются обязательными». «Если есть возможность, оставайтесь дома, оставайтесь в своем населенном пункте», — сказала она.
Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Германии выросло за последние сутки на 14 714, что примерно на 3 500 больше, чем днем ранее. Антирекорд обновлен второй раз за неделю.
За все время пандемии инфекция была выявлена у 418 005 жителей Германии, от осложнений после заражения умерли 10 003 пациента. Базовый индекс репродукции вируса составляет 1,23. Это означает, что 10 человек передают инфекцию 12-13 людям.
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