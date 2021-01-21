Меркель заявила о сложной фазе пандемии в Германии

ФРГ вступила в сложную фазу пандемии — есть положительные аспекты, но серьезную угрозу представляет собой мутация коронавируса. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в четверг в Берлине.
«Мы сейчас находимся в сложной фазе пандемии», — сказала она. По ее словам, при этом «ситуация становится менее напряженной». «Хорошие новости: число инфицированных уменьшается, все меньше людей находятся в отделениях интенсивной терапии», — отметила канцлер.
Одновременно с этим обстановка везде «очень разная». Канцлер напомнила, что в последние дни в ФРГ ежедневно фиксировалось около 1 тыс. умерших с коронавирусом. «Эта пандемия является катастрофой столетия», — сказала глава правительства.
«Ключевая угроза — мутация коронавируса, которая была изначально обнаружена в Великобритании», — добавила Меркель.
Сейчас в Германии действует второй по счету жесткий карантин.
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