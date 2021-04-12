Меркель считает нынешнюю волну пандемии самой трудной

Число заразившихся коронавирусом «слишком велико», а загруженность отделений интенсивной терапии вновь увеличивается, сказала канцлер Германии Ангела Меркель.
«Нужно сказать, что третья волна стала самой трудной для нас», — сказала она на открытии международной промышленной выставки в Ганновере (цитата по Die Welt).
По словам Меркель, «самым важным оружием в борьбе с пандемией» остается вакцинация, в то время как тестирование на COVID-19 помогает властям «построить мост» навстречу нормализации.
Число заразившихся коронавирусом в Германии начало расти в начале марта. Если в начале того месяца в ФРГ за сутки выявляли от 5 тыс. до 11,3 тыс. инфицированных, то к 7 апреля показатель вырос до 30,3 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Всего с начала пандемии в Германии зарегистрировали более 3 млн заразившихся коронавирусом, умерли от заболевания 78,5 тыс. человек.
Еврокомиссия объявила о начале третьей волны коронавируса в Европе 19 марта. Тогда министр здравоохранения Германии отмечал, что «в Европе еще недостаточно вакцины, чтобы остановить» новый рост числа заразившихся.
Всего в Европе одобрено использование четырех вакцин против коронавируса — это препараты от американских компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской AstraZeneca. Полноценной реализации прививочной кампании мешает нехватка вакцины — по разным причинам фармкомпании не смогли поставить нужное число доз.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016