Войти
Лукашенко заявил, что протестующие перешли «красную черту»
соседи
Лукашенко заявил, что протестующие перешли «красную черту»
Глава МИД Венгрии заявил о «недружественных шагах» со стороны Украины
дружба народов
Глава МИД Венгрии заявил о «недружественных шагах» со стороны Украины

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В Британии ситуация с COVID-19 выходит из-под контроля – за сутки почти 400 смертей

430
В Британии ситуация с COVID-19 выходит из-под контроля – за сутки почти 400 смертей

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 22 885, скончались 367 человек, следует из данных Минздрава страны.

Это самый высокий показатель с 27 мая, когда за сутки скончались 422 заразившихся.

Днем ранее диагноз был подтвержден у 20 890 человек, скончались 102 человека.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился 917 575 человек, скончались 45 365.

В последние месяцы в Великобритании наблюдается увеличение числа случаев COVID-19, а недельные показатели смертельных исходов среди пациентов с COVID-19 возросли более чем в два раза. Так, в Англии и Уэльсе зафиксировали 670 смертей за неделю 12-16 октября в то время, как на предшествующей ей неделе скончались 438 инфицированных.

Читайте также: Бельгия стала страной с самым высоким уровнем заражения коронавирусом в ЕС

Премьер-министр страны Борис Джонсон 12 октября объявил о новой трехуровневой системе местных локдаунов для Англии (в Уэльсе в пятницу вступил в силу строгий карантин до 9 ноября, в Шотландии и в Северной Ирландии действуют свои строгие ограничения). Люди по возможности должны работать из дома, встречаться членам различных семей за отдельными исключениями нельзя ни в помещениях, ни на улице.

Великобритания, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 27 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Двойной удар «слугам» от народа

Парадокс низкой явки заключается в том, что, с одной стороны, искажается общественное мнение, например, заметно снижается доля молодежи и условного «среднего класса», с другой стороны, до избирательных кабинок доходят люди, сделавшие вполне осознанный выбор заранее, а не в последний момент. Именно с «другой стороны» и имеет смысл оценивать итоги местных выборов.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему услуги не заменят производства

Когда я был на встрече с Кличко и предложил идею индустриальных парков, то мне один авторитетный эксперт ответил: Мы живем в постиндустриальном мире! Производство - это прошлое. И нам нужно развивать сектор услуг и информационную экономику. Такие слова я часто слышу. Не только от авторитетных экспертов. А даже от политиков. Потому всем плевать как падает производство. Ведь они верят, что его можно заменить услугами! Но это не так.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Биовойны мирового уровня

Похоже, нас ждет новая серия скандала вокруг биолабораторий, которые работают в проектах Министерства обороны США. Более того, судя по всему, Китай будет высказывать претензии в адрес США по поводу биолабораторий каждый раз, когда «торговая война» между Пекином и Вашингтоном будет переходить в горячую фазу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016