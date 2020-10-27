В Британии ситуация с COVID-19 выходит из-под контроля – за сутки почти 400 смертей

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 22 885, скончались 367 человек, следует из данных Минздрава страны.

Это самый высокий показатель с 27 мая, когда за сутки скончались 422 заразившихся.

Днем ранее диагноз был подтвержден у 20 890 человек, скончались 102 человека.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился 917 575 человек, скончались 45 365.

В последние месяцы в Великобритании наблюдается увеличение числа случаев COVID-19, а недельные показатели смертельных исходов среди пациентов с COVID-19 возросли более чем в два раза. Так, в Англии и Уэльсе зафиксировали 670 смертей за неделю 12-16 октября в то время, как на предшествующей ей неделе скончались 438 инфицированных.

Премьер-министр страны Борис Джонсон 12 октября объявил о новой трехуровневой системе местных локдаунов для Англии (в Уэльсе в пятницу вступил в силу строгий карантин до 9 ноября, в Шотландии и в Северной Ирландии действуют свои строгие ограничения). Люди по возможности должны работать из дома, встречаться членам различных семей за отдельными исключениями нельзя ни в помещениях, ни на улице.