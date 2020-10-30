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Партию Медведчука на выборах поддержали люди, которые привыкли работать и создавать национальное богатство, – Лозовский

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Партию Медведчука на выборах поддержали люди, которые привыкли работать и создавать национальное богатство, – Лозовский

Местные выборы показали, что жители Востока Украины, где сосредоточен значительный промышленный потенциал нашей страны, полностью поддерживают партию Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал политический аналитик Сергей Лозовский.

По его словам, очень символично, что победа ОПЗЖ в юго-восточных регионах страны совпала с 76-й годовщиной освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.

«Как-то так совпало празднование 76-летия освобождения Украины, и практически освобождение части Украины от вот этого затянувшегося на семь лет какого-то морока. Люди наконец начали понимать, что те, которые делают, а потом это рассказывают, они лучше, чем те, которые рассказывают, а потом не делают. То есть, освободилась практически вся восточная часть Украины от „зеленой братвы“, от „порохоботов“», — сказал политический аналитик.

Эксперт отметил, что ценность победы партии Медведчука заключается в том, что ее поддержали жители промышленных регионов нашей страны.

«Я хотел бы добавить, что 6 областей на фоне 20 с лишним это вроде как бы и не много. Но если мы обратим внимание на удельный вес этих областей в производстве ВВП, то это будет 80 %... Мы не голоса считаем, мы считаем целые общины и агломерации. Это люди, которые привыкли работать, вот шахтеры, машиностроители, станкостроители, химики и так далее», — подчеркнул Сергей Лозовский.

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Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук поблагодарил украинцев за поддержку на местных выборах.

«Я хочу сказать, что наша партия на этих местных выборах достигла очень высоких результатов. В первую очередь я хочу искренне поблагодарить граждан Украины, избирателей, которые отдали голоса за нашу партию. Они проявили мужество, принципиальность и последовательность, потому что голосовали за оппозиционную партию, ту партию, которая борется с властью и считает, что эта власть не справляется со своими обязанностями, которые предусмотрены и Конституцией, и действующим законодательством», — сказал Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук, местные выборы
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