В Киеве за сутки почти семьсот случаев заражения коронавирусом

В Киеве за прошедшие сутки выявили еще 689 больных коронавирусом, умерли 12 человек, а всего коронавирус унес жизни 778 киевлян, сообщил в воскресенье мэр города Виталий Кличко.
«Заболели: 353 женщины в возрасте от 18 до 84 лет; 287 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет; 20 девочек от 1 месяца до 16 лет и 29 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет. Заболели также 25 медиков», — написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук.
В больницы столицы госпитализировали 59 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 50 человек. Всего коронавирус преодолели 12 912 жители Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе — 122, в Соломенском — 117, 88 случаев — в Голосеевском районе.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 по состоянию на 1 ноября в Киеве уже 38 238.
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