Зеленский предлагает сделать бесплатным обучение для детей медиков, умерших от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать проект закона, согласно которому дети медработников, умерших от осложнений после Covid-19, смогут получать высшее образование за государственный счет.

Как сообщила пресс-служба президента, детей медиков, у которых погибли один или оба родителя, приравняют в льготных правах с теми детьми, у которых родители умерли в зоне проведения боевых действий на Донбассе или же в госпитале после полученных ранений на фронте. Речь идет о праве учиться в высшем учебном заведении за государственный счет.

«Медики сегодня находятся на передовой борьбы с распространением коронавируса в нашей стране. Как и наши военные на фронте, врачи в прямом смысле слова спасают жизни граждан, иногда даже ценой собственной жизни. И у них остаются дети, которые также нуждаются в поддержке. Поэтому Украинское государство будет стоять на защите интересов детей медиков, погибших в результате коронавирусной болезни», — сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.