В РФ установили новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

В России установлен новый суточный рекорд по числу зараженных коронавирусом COVID-19. За последние 24 часа в стране выявили 21 798 случаев инфицирования. Об этом сообщает местный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

За время эпидемии коронавирусом в этой стране заразились 1 796 132 человека.

При этом за сутки в России подтверждены 256 смертей пациентов с COVID-19, за все время зафиксировано 30 793 летальных случая.