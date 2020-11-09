COVID-больницы в Украине загружены на 62,4%

По состоянию на 9 ноября город Киев и ни одна область Украины не готовы к ослаблению карантинных мер.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Загруженность больниц первой волны в целом по стране составляет 62,4% по состоянию на 8 ноября.
Наибольше всего больницы загружены в Полтавской области — 92,5%, Ривненской — 82,9%, Черниговской — 73,8%, Донецкой — 72%.
В Киеве этот показатель составляет 58,2% по состоянию на 8 ноября.
Отмечается, что самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Черновицкой области — 631,6 на 100 тыс. человек, Житомирской — 534,8, Хмельницкой — 508,2.
Наименьший показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней — в Кировоградской (110,7), Днепропетровской (152,4) и Луганской (194,2) областях.
В Киеве этот показатель составляет 356,1, а средний по Украине — 315,3 на 100 тыс. населения.
Напомним, что по состоянию на 9 ноября в Украине лабораторно подтверждено 469 018 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 8687.
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