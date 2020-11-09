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Количество больных коронавирусом за месяц возросло в Украине на 80%

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Количество больных коронавирусом за месяц возросло в Украине на 80%

В октябре заболеваемость COVID-19 выросла на 80% по сравнению с сентябрем.

Об этом в Фейсбуке сообщает Национальная служба здоровья Украины.

«За последние месяцы уровень заболеваемости COVID-19 существенно возрос. В течение октября выявлено более 180 тыс. новых случаев, что в два раза больше, чем в сентябре. Количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 в октябре по сравнению с сентябрем выросло на почти 80% . в октябре госпитализировали 51082 пациента», — говорится в сообщении.

По данным НСЗУ, из общего количества пролеченных пациентов в октябре 55% были подключены к источнику кислорода; 9,5 тыс. лечились в отделении интенсивной терапии; а более 4 тыс. пациентов были подключены к аппарату ИВЛ.

Сейчас, как сообщили в НСЗУ, доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, остается стабильной и составляет около 17%.

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Напомним, что по состоянию на 9 ноября в Украине лабораторно подтверждено 8678 новых случаев коронавирусной болезни. За все время пандемии заболели 469 018 человек.

коронавирус
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