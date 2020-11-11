Республиканцы могут сохранить контроль над Сенатом США

Сенатор-республиканец Дэн Салливан победил на выборах в штате Аляска, увеличив шансы его однопартийцев сохранить контроль над верхней палатой Конгресса США. Такие подсчеты приводит в среду телекомпания NBC.
Переизбрание Салливана доводит количество мест у Республиканской партии в Сенате (100 мест в целом) до 50 против 48 у демократов. Вопрос контроля над Сенатом будет окончательно решаться 5 января 2021 года во время второго тура выборов в штате Джорджия, где на кону стоят сразу два сенатских мандата.
В то же время возможное утверждение Камалы Харрис вице-президентом США предоставляет демократам преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.
Напомним, по данным СМИ, Демократическая партия Соединенных Штатов обеспечила себе большинство в Палате представителей Конгресса США. Демократы получили в нижней палате как минимум 218 мест, гарантирующих им большинство.
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