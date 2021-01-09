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Сенат может рассмотреть вопрос импичмента Трампа уже после инаугурации Байдена

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Сенат может рассмотреть вопрос импичмента Трампа уже после инаугурации Байдена

Сенат Конгресса может рассмотреть вопрос об импичменте действующего американского лидера Дональда Трампа уже после окончания его президентского срока. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на меморандум, распространенный лидером республиканского большинства в верхней палате Митчем Макконнеллом.

Согласно этому документу, Сенат не будет собираться для обсуждения каких-либо серьезных вопросов, требующих голосования, до 19 января. Сделать это раньше можно будет только с согласия всех 100 сенаторов.

Если такого единогласного решения не будет, то в случае утверждения Палатой представителей статей импичмента в отношении Трампа и назначения обвинителей Сенат примет их и получит статьи только 19 или 20 января. Начать сам процесс он сможет только 20 или 21 января в час дня по местному времен. Президентский срок Трампа истекает в полдень 20 января, когда состоится инаугурация Джозефа Байдена. «Процесс в Сенате, таким образом, начнется после окончания президентского срока Трампа — либо через час после его окончания 20 января, либо через 24 часа после его окончания 21 января», — говорится в меморандуме Макконнелла.

Это значит, что импичментом будет заниматься уже не Макконнелл, а лидер демократов Чак Шумер, партия которого по итогам прошедших выборов получила контроль над Сенатом.

Кроме того, остается не до конца ясным, кто будет председательствовать на процессе в случае его проведения, говорится в меморандуме. Существующие правила предписывают, что в случае с действующим президентом это должен быть глава Верховного суда США Джон Робертс. Однако Трамп к тому моменту уже не будет считаться действующим президентом.

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Ранее спикер Палаты представителей Конгресса демократ Нэнси Пелоси дала указание комитету по регламенту быть готовым к началу импичмента Трампа.

Группа законодателей от Демократической партии намерена 11 января вынести на рассмотрение нижней палаты статьи для импичмента в отношении Трампа, обвинив его в «подстрекательстве к мятежу» из-за беспорядков на Капитолийском холме в столице в среду. Соответствующий проект документа, оказавшийся в распоряжении телеканала NBC, подготовили конгрессмены Дэвид Сисилини (от штата Род-Айленд), Тед Лью (от штата Калифорния) и Джейми Раскин (от штата Мэриленд).

Дональд Трамп, Сенат, выборы в США
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