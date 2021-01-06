Демократы выигрывают и второе место на выборах в Сенат Конгресса в Джорджии

Демократ Джон Оссофф получил небольшое преимущество над республиканцем Дэвидом Пердью во втором туре выборов в Сенат, от исхода которых зависит баланс сил в верхней палате Конгресса США. Такие оценки привел в среду телеканал Fox News.
Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает телеканал, согласно результатам обработки примерно 99% бюллетеней, Оссофф получает 50,2% голосов, Пердью — 49,9%. Согласно последним подсчетам Fox News, у демократа примерно на 13 тыс. голосов больше.
По оценкам телеканала CNN, в среду утром по времени Восточного побережья США поступят новые данные об обработке бюллетеней в ряде районов штата, где традиционно поддерживают демократов.
Республиканская партия, имеющая сейчас большинство в Сенате (100 мест в целом), по итогам состоявшихся 3 ноября прошлого года в стране всеобщих выборов обеспечила себе 50 мест в верхней палате Конгресса против 48 у демократов.
В Джорджии на кону сразу два мандата. От исхода голосования в штате будет зависеть расклад сил в верхней палате американского законодательного органа. Согласно оценкам ведущих СМИ США, демократ Рафаэль Уорнок победил республиканку Келли Леффлер во втором туре выборов в Сенат в штате.
Если Оссофф также победит Пердью, то с избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появляется преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну. Если победит Пердью, республиканцы по-прежнему будут иметь большинство в верхней палате Конгресса США.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016