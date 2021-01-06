Демократы выигрывают и второе место на выборах в Сенат Конгресса в Джорджии

Демократ Джон Оссофф получил небольшое преимущество над республиканцем Дэвидом Пердью во втором туре выборов в Сенат, от исхода которых зависит баланс сил в верхней палате Конгресса США. Такие оценки привел в среду телеканал Fox News.

Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает телеканал, согласно результатам обработки примерно 99% бюллетеней, Оссофф получает 50,2% голосов, Пердью — 49,9%. Согласно последним подсчетам Fox News, у демократа примерно на 13 тыс. голосов больше.

По оценкам телеканала CNN, в среду утром по времени Восточного побережья США поступят новые данные об обработке бюллетеней в ряде районов штата, где традиционно поддерживают демократов.

Республиканская партия, имеющая сейчас большинство в Сенате (100 мест в целом), по итогам состоявшихся 3 ноября прошлого года в стране всеобщих выборов обеспечила себе 50 мест в верхней палате Конгресса против 48 у демократов.

В Джорджии на кону сразу два мандата. От исхода голосования в штате будет зависеть расклад сил в верхней палате американского законодательного органа. Согласно оценкам ведущих СМИ США, демократ Рафаэль Уорнок победил республиканку Келли Леффлер во втором туре выборов в Сенат в штате.

Если Оссофф также победит Пердью, то с избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появляется преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну. Если победит Пердью, республиканцы по-прежнему будут иметь большинство в верхней палате Конгресса США.