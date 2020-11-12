В Германии более 21,8 тысячи случаев коронавируса за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки выросло более чем на 21,8 тысячи, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, за минувшие 24 часа в стране зафиксировали 21 866 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в Германии зарегистрировали 727 553 случая.

За минувшие сутки в стране скончались 215 пациентов с COVID, всего — 11 982. Выздоровели около 467,8 тысячи человек.