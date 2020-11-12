В Великобритании медсестре предъявили обвинения в убийстве восьми младенцев

Полиция графства Чешир на северо-западе Великобритании предъявила обвинение медсестре Люси Летби в убийстве восьми младенцев и покушении на жизнь еще 10 новорожденных медсестре Люси Летби. Об этом говорится в заявлении ведомства.

По данным правоохранительных органов, 30-летняя Летби работала в неонатальном отделении больницы Countess of Chester Hospital. По версии следствия, обвиняемая может быть причастна к убийству детей в период с июня 2015 года по июнь 2016 года. Полиция арестовала женщину.

Ранее медсестру уже брали под арест дважды, однако затем отпускали на свободу под залог до дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего.