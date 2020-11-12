Зеленский написал об общих победах Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и рассказал об общих победах двух стран.
«Сегодня День памяти и уважения воинов нашего стратегического партнера и союзника — Соединенных Штатов Америки. Украинские американцы с честью и достоинством служили в рядах Вооруженных сил США», — написал он в Facebook.
В пример президент привел морского пехотинца Майкла Странка, который во время Второй мировой войны участвовал в боях за Иводзиму, и еще несколько американцев украинского происхождения, удостоенных Медали Почета — высшей военной награды США.
По словам Зеленского, эти «легендарные украино-американские воины служат живым свидетельством американских ценностей». Он также вспомнил и о примере «тихого, самоотверженного служения» — о Романе Купчинском, главе украинской редакции радио «Свобода» в 1991–2002 годах.
«Сегодня, в День ветеранов в Америке, украино-американские ветераны трепетно хранят украинскую культуру и боевой дух казачества. Спасибо вам за вашу постоянную поддержку Украины в эти трудные времена. Слава Украине! Боже, благослови Америку!» — заключил президент.
День ветеранов — национальный праздник США, его ежегодно отмечают 11 ноября.
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