В больницах Украины почти 28 000 пациентов с коронавирусом

За неделю COVID-19 заболели 76 221 человек, это на 10 тыс. больше, чем за позапрошлую неделю.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«За неделю лабораторно подтверждено 76 221 заболевший COVID-19, это на 10 тысяч больше, чем на позапрошлой неделе, госпитализированы 9 653 человека. Утром в больницах находится 27 905 пациентов. Это те люди, которые имеют средней тяжести или тяжелое течение болезни », - сказал Степанов.
Он напомнил, что в Украине установлен карантин выходного дня и соблюдения его требований, по словам Степанова, должно удержать ситуацию с уровнем заболеваемости на тех показателях, которые есть сейчас. При этом полный локдаун, несмотря на его эффективность, невозможен в Украине, учитывая экономическую ситуацию.
Степанов привел в качестве примера карантин выходного дня в Израиле, который был введен летом.
«Карантин выходного дня был в свое время введен в Израиле, летом. За три недели введения такого карантина они получили снижение заболеваемости на 20% », - сказал Степанов.
Как сообщал Капитал, по состоянию на 16 ноября в Украине лабораторно подтверждено 545 689 случаев заболевания COVID-19, за сутки — 9832 новых.
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