Врачи ожидают, что к маю COVID-19 переболеет 40% украинцев

В Украине до мая COVID-19 переболеет около 40% населения, и нет смысла блокировать эпидемический процесс, его придется пройти.
Такое мнение выразил заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский в интервью Укринформу.
«На самом деле неизвестно, когда получим ее (вакцину от Covid-19 — ред.) и в каком количестве, сколько людей смогут сделать прививку бесплатно. На мой взгляд, это обсуждение вообще является преждевременным, и Украина успеет пережить первую волну до появления вакцины. Сейчас нужно думать о том, что до мая примерно 40% населения будут инфицированы и можно прогнозировать около 40 тысяч летальных случаев. При том, что на сегодняшний день имеем около 10 тысяч», - сказал Волянский.
Отвечая на вопрос, или с такими прогнозами относительно заболеваемости введения сейчас тотального карантина помогло бы как можно большему количеству людей дождаться вакцинации, врач-иммунолог заявил, что конечно любой локдаун сработал бы, но не считает это целесообразным, поскольку люди должны переболеть и пережить первую волну ковида. «Несмотря на то, что сейчас огромное количество цепочек запущено, удалось бы их остановить. Но я не понимаю, зачем это делать: нужно, чтобы люди болели, пережили первую волну. Нет смысла блокировать эпидемический процесс, его все равно придется пройти», — сказал Волянский.
Напомним, в Украине по состоянию на 17 ноября лабораторно подтверждены 557657 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 11 968.
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