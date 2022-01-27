Схемы на таможне времен Порошенко вернулись, их курирует Ермак, - политолог

Власть не только не поборола контрабанду в Украине, но некоторые ее представители в Офисе президента возглавили кланы контрабандистов.

Об этом в авторской колонке пишет политолог Валентин Гайдай.

«Регулярный мониторинг информационного поля подтвердил, что схематоз на таможне процветает — ежегодные потери госбюджета от контрабанды оцениваются на уровне свыше 300 млрд гривен, а импортеры платят чиновникам крупную мзду за каждый контейнер, как это было во времена экс-властителя Порошенко, у которого даже свой „Офис Контрабанды“ имелся во главе с его другом нардепом Сашей Грановским», — пишет автор колонки.

По его данным, схематоз на таможне после побега Грановского за границу не прекратился, а помогает «наполнять кассу» бизнесмен Сеяр Куршутов, которого привлекли к вопросам таможни в ОПУ.

«Куршутова в прошлом году пригласили на личное совещание с главой ОПУ Ермаком... Встреча с Ермаком прошла прекрасно, было решено, что Куршутов возглавит работу „бэк-офиса“ таможни, где будет помогать наполнять кассу от контрабанды», — говорится в материале.

Гайдай отметил, что, когда Ермак проводил совещание с главами таможни, то дал указание им «работать» с Сеяром, а сам Куршутов прямым текстом намекнул главе Гостаможни, что шесть руководителей таможен будут заменены на его людей, ибо иначе «кассу» наполнить будет невозможно.

«Как говорят „злые языки“, из-за финансирования известного медиа Куршутов и попал под санкции СНБО», — пишет автор колонки.

По его словам, Ермак через Куршутова теперь курирует все вопросы таможни, а созданный «бэк-офис» трудится на благо «черной кассы» ОПУ, как когда-то трудился Грановский на благо Порошенко и товарищей.

«Поскольку в схемах задействованы высокопоставленные лица, то СБУ бессильна — служба раскрывает схемы мелких сошек, под нож идет мелочевка, а крупная рыба остается, что называется, в деле», — отметил Гайдай.

По словам политолога, нынешняя деятельность Ермака с решениями по таможне может помешать ему отправиться в большую политику.

«Думаю, если спираль скандалов с участием Ермака будет раскручиваться и далее, то поход его в большую политику придется отложить. Да и в принципе сейчас все выглядит так, что ОПУ предстоят определенные перестановки, ведь большое количество негатива, особенно еще и на теме контрабанды, вокруг „правой руки“ Зеленского играет явно против рейтинга президента и правящей партии», — резюмирует Гайдай.