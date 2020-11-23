В Киеве на карантин закрыли восемь школ и четыре детсада

В Киеве из-за коронавируса на карантин закрыты восемь школ и четыре детсада, всего на дистанционное обучение переведены 1 016 классов и 176 групп в садах, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«На сегодня в городе закрыты на карантин 8 школ. На дистанционном обучении целом 1 016 классов в 272 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве — 1 166. Также болеют более чем 790 педагогов», — сказал Кличко на онлайн-брифинге в понедельник.
По словам мэра Киева, в детских садах, из-за выявленных случаев вируса, временно закрыты 176 групп в 135 садах, также полностью закрыты на карантин четыре детсада. Сейчас наполненность детей в садах сегодня — более 46%.
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