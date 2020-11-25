«Это не будет третий срок Обамы»: Байден рассказал о своих первых шагах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден в интервью NBC пообещал, что период его правления не будет похоже на «третий срок Барака Обамы». В период президентства Обамы он занимал должность вице-президента.
По словам Байдена, это уже было бы невозможно, так как за время президентства Дональда Трампа США очень изменились. «Президент Трамп изменил политический ландшафт. Мы оказались в ситуации «Америка в первую очередь», то есть «Америка в одиночестве», — пояснил Байден.
Также политик рассказал, что в первые сто дней на посту президента посвятит миграционной реформе и борьбе с коронавирусной инфекцией. Демократ также заявил о намерении отменить некоторые указы действующего президента США Дональда Трампа, которые, как он считает, нанесли ущерб климату и здоровью граждан.
«Я направлю в Сенат Соединенных Штатов законопроект об иммиграции, который позволит получить гражданство более чем 11 млн незарегистрированных людей в Америке», — сказал Байден.
«Я также намерен покончить с некоторыми, я думаю, очень вредными исполнительными указами, которые значительно повлияли на ухудшение климата и сделали нас менее здоровыми..., которые подписал президент Трамп, »- отметил он.
Байден заявил, что позаботится о том, чтобы власти штатов, пострадавших от пандемии коронавируса, получили «немедленную помощь», хотя и не уточнил, как он это сделает.
«Это больше, чем просто финансовый кризис, это кризис, который вызывает реальный психический стресс у миллионов людей», — сказал он.
Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента.
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