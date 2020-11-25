За Байдена проголосовало рекордное в истории США количество избирателей

Демократ Джозеф Байден стал первым в истории США кандидатом, за которого на президентских выборах было подано свыше 80 млн голосов. Власти многих штатов еще продолжают подводить итоги волеизъявления, однако, по сведениям телекомпании NBC, к настоящему моменту уже известно, что свои голоса за Байдена отдали не менее 80 011 360 избирателей, а нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа поддержали 73 881 874 человека.
По оценкам исследовательской организации Cook Political Report, демократ набирает 80 070 466 голосов. В свою очередь телеканал Fox News утверждает, что отметку в 80 млн Байден еще не преодолел.
Ранее агентство Associated Press (AP) сообщило, что Байден, признанный американскими СМИ победителем президентской гонки, уже установил рекорд: в первый день после выборов стало известно, что он заручился поддержкой 70 млн человек, чего не удавалось добиться ни одному кандидату за всю историю США. Прежнее достижение числилось за Бараком Обамой, получившим на выборах 2008 года 69,4 млн голосов. Трамп тоже, по информации AP, стал рекордсменом, получив «как проигравший кандидат в президенты» более 70 млн голосов в свою поддержку. Рекордной на этот раз оказалась и явка: согласно данным AP, она составила около 65%, что является самым высоким показателем с 1908 года.
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