Роберт Кийосаки предсказал рост биткоина до $50 тысяч

Курс биткоина поднимется до $50 тыс., заявил экономист и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки. В своем Twitter-аккаунте он сообщил, что инвестировал в первую криптовалюту и призвал поступить аналогичным образом, пока она стоит дешевле $20 тыс.
Сейчас BTC торгуется на отметке в $19,2 тыс. Его цена будет расти из-за притока на крипторынок институциональных инвесторов, а также из-за экономических проблем в США, считает Кийосаки. Он уверен, что эти факторы обеспечат «яркое будущее» для биткоина, золота, серебра и бизнеса.
«Рад, что купил биткоин. Следующая остановка $50 тыс. Волна институциональных денег придет в 2021 году. Покупайте, пока дешевле $20 тыс. Если вы упустили биткоин, покупайте серебро...Яркое будущее ждет золото, серебро, биткоин и предпринимателей», — написал Кийосаки.
Кийосаки неоднократно призывал инвестировать в биткоин и драгоценные металлы. В конце ноября он предположил, что биткоин «улетит на луну» пояснив, что для него, золота и серебра наступают «великие времена». А в сентябре писатель призвал покупать криптовалюту, назвав США банкротом.
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