Врач назвала бессимптомных больных «двигателями» эпидемии

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская заявляет, что бессимптомные больные являются двигателями эпидемии.

Об этом она сказала во время выступления на Украинском женском конгрессе, передает Укринформ.

«Конечно, они заразны. Более, того эти больные и являются двигателями эпидемии. Более того, из всей популяции людей чаще всего бессимптомные формы бывают у детей. И дети часто являются двигателями любой эпидемии, потому что они приносят эту бессимптомную болезнь домой, к своим родственникам, которые относятся к группам риска», — сказала Голубовская.

По ее словам, еще в конце августа в США, и почти сразу в Украине, были изменены рекомендации относительно подходов к тестированию. Например, если у человека есть легкие симптомы респираторного заболевания, то это должно расцениваться как коронавирусная инфекция, пока не доказано обратное. При этом решение о тестировании может принять сам пациент, а вот группы риска, с которыми этот человек в контакте, по словам Голубовской, нужно обязательно тестировать на COVID-19.

«Это важно. Потому что он переболеет несколько дней и забудет об этом, а вот группы риска могут от него инфицироваться и умереть», — сказала Голубовская.

Таким образом, по ее словам, если ребенок имеет признаки респираторного заболевания, лицам из групп риска, проживающим вместе с ним, желательно пройти тестирование на 4-5 день от момента контакта с этим ребенком.

Однако, по словам врача, около 30% тестов ПЦР имеют ошибочно положительный результат.

«Все зависит от дозы возбудителя, большее количество его находится более глубже (образец для теста ПЦР обычно берут из носоглотки пациента — ред.), зависит от того, как и чем собрали материал. Поэтому мы сейчас должны выделять группы риска, делать на них акцент и их госпитализировать согласно нашим нормативным документам. Мы же прописали, что у нас обязательная госпитализация групп риска, это люди старше 60 лет, если есть сахарный диабет, больные с избыточным весом, с заболеваниями легких, сердца и беременные», — рассказала Голубовская.

Кроме результатов ПЦР, установление диагноза, отметила специалист, также возможно по клиническим признакам, результатам рентгена, анализа крови.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 26 ноября 2020 года зарегистрирован 15331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в стране заболели 677189 человек.