Роберт Кийосаки призвал покупать золото и биткоин

Стоимость биткоина, золота и серебра обрушится, после того как появится вакцина против коронавируса, написал экономист и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки в своем Twitter-аккаунте. Он уверен, что такое падение станет отличной возможностью для покупки этих активов, остающихся «лучшей» долгосрочной инвестицией, которая поможет защитить капитал от экономических проблем США, связанных с большим госдолгом.
«Что произойдет, когда вакцина будет найдена? Золото, серебро, биткоин рухнут. Это возможность для покупки. Настоящая проблема не в пандемии. Реальная проблема — огромный долг США. США — банкрот. Долг вырос до $28 трлн. Золото, серебро, биткоин — лучшие долгосрочные инвестиции», — считает Кийосаки.
Для борьбы с экономическими последствиями коронавируса США выбрали политику стимулирования экономики путем выпуска дополнительной денежной массы. Такие меры ведут к обесценению доллара, считают многие эксперты.
Кийосаки не в первый раз призывает покупать криптовалюту и драгоценные металлы. В феврале экономист спрогнозировал подорожание биткоина до $75 000 в течение трех лет, а также назвал Федеральную резервную систему США некомпетентной, так как она убивает экономику страны.
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