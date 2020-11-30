Повышенные зарплаты медикам не внесли в проект бюджета на 2021 год

В Министерстве здравоохранения предложили свой вариант бюджета с учетом повышения заработных плат медицинских работников. Согласно этому бюджетному запросу, ставка врача должна быть более 20 тыс. гривен.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 30 ноября.

Однако просьба не был внесена в редакцию бюджета, которую отправили на голосование Верховной Рады.

«Минздрав предложил свой вариант бюджета и сделал бюджетный запрос. В этом бюджетном запросе мы четко определили, какая справедливая заработная плата должна быть у наших медицинских работников. Наш бюджетный запрос предусматривает, что зарплата врача должна быть 23 тыс. грн, медицинской сестры — 17 тыс. грн, младшего медицинского персонала — на уровне 12 тыс. грн», - рассказал Степанов.

Но министр добавил, что такую заработную плату не утвердили в редакции бюджета.

«В редакции бюджета, которую Кабмин отправил на голосование в Верховную Раду, средства на такое повышение заработной платы не предусмотрены. Именно поэтому я за этот бюджет как министр здравоохранения не голосовал и не поддержал его», — отметил глава ведомства.

По его словам, врачи получают самую низкую заработную плату в стране.

Министр привел случай из областной больницы в Житомире, где он посетил реанимацию неврологического отделения. Там врач, который занимается больными на острый мозговой инсульт, без доплат получает 5800-6000 тыс. грн.

«Любая другая европейская страна за такую работу платит 5-6 т. евро, то есть в 30 раз больше», — добавил Степанов.