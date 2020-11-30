Курс биткоина приблизился к историческому максимуму

Курс биткоина достиг $19,3 тыс. За минувшие сутки криптовалюта подорожала на 4,7%, а с начала года — на 164%. Чтобы обновить исторический максимум, стоимости актива осталось вырасти еще на 4%.
В последний раз курс биткоина поднимался выше $19 тыс. 25 ноября. Тогда цена монеты достигла $19,4 тыс., но не смогла обновить исторический максимум в $20 тыс. и начала стремительно снижаться. В моменте актив дешевел до $16,2 тыс., затем вернулся к росту.
Ранее американский финансист и основатель хедж-фонда Scion Capital Майкл Бьюрри, один из первых в мире предсказавший кризис 2008 года, сравнил биткоин и акции компании Илона Маска Tesla с пузырем. В своем Twitter-аккаунте инвестор назвал держателей активов слишком уверенными в том, что они успеют продать их перед обрушением рынка. Через несколько часов после публикации Бьюрри удалил сообщения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016