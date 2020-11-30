Курс биткоина приблизился к историческому максимуму

Курс биткоина достиг $19,3 тыс. За минувшие сутки криптовалюта подорожала на 4,7%, а с начала года — на 164%. Чтобы обновить исторический максимум, стоимости актива осталось вырасти еще на 4%.

В последний раз курс биткоина поднимался выше $19 тыс. 25 ноября. Тогда цена монеты достигла $19,4 тыс., но не смогла обновить исторический максимум в $20 тыс. и начала стремительно снижаться. В моменте актив дешевел до $16,2 тыс., затем вернулся к росту.

Ранее американский финансист и основатель хедж-фонда Scion Capital Майкл Бьюрри, один из первых в мире предсказавший кризис 2008 года, сравнил биткоин и акции компании Илона Маска Tesla с пузырем. В своем Twitter-аккаунте инвестор назвал держателей активов слишком уверенными в том, что они успеют продать их перед обрушением рынка. Через несколько часов после публикации Бьюрри удалил сообщения.