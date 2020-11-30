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Финансист, предсказавший кризис 2008 года, назвал пузырями биткоин и Tesla

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Финансист, предсказавший кризис 2008 года, назвал пузырями биткоин и Tesla

Биткоин и акции компании Илона Маска Tesla — это пузырь, заявил американский финансист и основатель хедж-фонда Scion Capital Майкл Бьюрри в своем Twitter-аккаунте. Он был одним из первых инвесторов в мире, предсказавших ипотечный кризис и обрушение рынка недвижимости США в 2008 году.

По мнению Бьюрри, акции Tesla переоценены, поскольку сейчас рыночная стоимость компании составляет 65% от суммарной стоимости всех остальных автопроизводителей в мире. Держатели ценных бумаг, криптовалюты и многих других активов слишком уверены, что успеют продать их раньше, чем рынок обрушится, уверен финансист. Но через несколько часов после публикации Бьюрри удалил все сообщения.

С начала 2020 года первая криптовалюта подорожала более чем на 150% и теперь стоит $18,5 тыс. В ноябре в моменте цена BTC поднималась до $19,4 тыс. Акции компании Tesla за тот же период показали еще больший рост. С января их стоимость увеличилась на 580% и сейчас находится на уровне исторического максимума в $585.

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В конце октября первую криптовалюту назвал пузырем глава инвесткомпании Euro Pacific Capital Питер Шифф. По его мнению, вера держателей биткоина в том, что он никогда не рухнет, сильнее, чем у инвесторов рынка «доткомов» накануне его краха в 2001 году или покупателей недвижимости США перед финансовым кризисом 2008 года.

биткоин, Tesla
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