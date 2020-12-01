Более миллиона чиновников могут избежать декларирования в этом году

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что невозврат ответственности за недостоверные сведения в декларации до конца года освободит от необходимости подавать электронные декларации более чем миллион человек.

Как передает Укринформ, об этом он заявил в комментарии журналистам после завершения заседания парламента во вторник, 1 декабря.

По словам депутата, есть риск, что соответствующий законопроект не будет принят вообще.

«У нас есть проблема. Большинство фракций, включая „Слугу народа“, поддерживают жесткое наказание (за неправдивые данные в декларации — ред.), но есть коллеги в других фракциях, которые не поддерживают... Нам крайне необходимо принять закон до Нового года, но если мы зайдем в процесс — первое, второе чтение, поправки, — то мы его не примем вообще... Если мы не примем его вообще, то больше миллиона человек могут не декларироваться... Это будет „зрада“ национального масштаба», — убежден Арахамия.

Он добавил, что сегодня состоится финальное заседание рабочей группы относительно решения вопроса электронного декларирования.

Ранее сообщалось, что народные депутаты намерены подготовить законопроект относительно возобновления наказания за недостоверное декларирование на базе соответствующих проектов законов рабочей группы ВР и президентского законопроекта.

Спикер парламента Дмитрий Разумков 30 ноября выразил надежду, что в случае достижения консенсуса уже на этой неделе парламентарии по упрощенной процедуре смогут «рассмотреть этот вопрос в стенах Верховной Рады и быстро выйти на результат».

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование, в частности: КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности предоставления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.