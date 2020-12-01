Китайский аппарат «Чанъэ-5» успешно сел на Луну

Китайский возвращаемый аппарат «Чанъэ-5», отправленный за лунным грунтом, совершил успешную посадку на видимой стороне Луны.

Об этом сообщает канал CGTN со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

«Чанъэ-5» стартовала 23 ноября 2020 года, став пятой по счету автоматической миссией Китая к Луне. Ее целью является доставка на Землю грунта из области вблизи вулкана Пик Рюмкера на видимой стороне Луны, что позволит разобраться в геологических особенностях естественного спутника Земли. Всего в миссии задействованы четыре аппарата, каждый из которых выполняет свои задачи.

28 ноября миссия успешно вышла на окололунную орбиту, а 30 ноября состоялось успешное разделение посадочного и взлетного модулей от служебного модуля. Затем аппараты скорректировали свою орбиту, а 1 декабря начали спуск к поверхности Луны, который занял 15 минут и закончился успешной посадкой, которая была подтверждена как официально, так и данными китайских радиолюбителей, получивших от модуля сигнал.

В ближайшее время посадочный модуль должен взять грунт с глубины до двух метров и общей массой до двух килограммов, после чего проба будет помещена во взлетный модуль, который должен в дальнейшем взлететь и состыковаться со служебным модулем. После этого служебный модуль доставит капсулу с грунтом к Земле и сбросит ее в атмосферу нашей планеты 16-17 декабря.