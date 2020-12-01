Китайский аппарат «Чанъэ-5» успешно сел на Луну

Китайский возвращаемый аппарат «Чанъэ-5», отправленный за лунным грунтом, совершил успешную посадку на видимой стороне Луны.
Об этом сообщает канал CGTN со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.
«Чанъэ-5» стартовала 23 ноября 2020 года, став пятой по счету автоматической миссией Китая к Луне. Ее целью является доставка на Землю грунта из области вблизи вулкана Пик Рюмкера на видимой стороне Луны, что позволит разобраться в геологических особенностях естественного спутника Земли. Всего в миссии задействованы четыре аппарата, каждый из которых выполняет свои задачи.
28 ноября миссия успешно вышла на окололунную орбиту, а 30 ноября состоялось успешное разделение посадочного и взлетного модулей от служебного модуля. Затем аппараты скорректировали свою орбиту, а 1 декабря начали спуск к поверхности Луны, который занял 15 минут и закончился успешной посадкой, которая была подтверждена как официально, так и данными китайских радиолюбителей, получивших от модуля сигнал.
В ближайшее время посадочный модуль должен взять грунт с глубины до двух метров и общей массой до двух килограммов, после чего проба будет помещена во взлетный модуль, который должен в дальнейшем взлететь и состыковаться со служебным модулем. После этого служебный модуль доставит капсулу с грунтом к Земле и сбросит ее в атмосферу нашей планеты 16-17 декабря.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016