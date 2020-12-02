В МЭРТ назвали цену гектара замели после открытия рынка

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает стоимость земли в 50-60 тыс. гривен за 1 га в начале запуска рынка земли.
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в интервью газете «Агробизнес Сегодня», передают Українськi Новини.
«Смотря на капитализацию аренды и на рентный доход, мы считаем, что стартовая стоимость (земли) будет в районе 50-60 тыс. гривен за гектар», — сказал он.
Высоцкий уточнил, что на данный момент средняя нормативная денежная оценка составляет 28 тыс. гривен/га.
По его словам, по данным опросов, на момент запуска рынка земли готовы к продаже участков будут 5-7% собственников.
При этом Высоцкий призывает землевладельцев не спешить с продажей в первые года, поскольку стоимость за 1 га земли будет расти.
Он отметил, что собственник сможет продать землю индивидуально покупателю, через электронный аукцион или организовав офлайн аукцион самостоятельно.
Также Высоцкий напомнил, что с июля 2021 года министерство совместно с Государственной службой по вопросам геодезии, картографии и кадастра запустят земельный мониторинг, который будет демонстрировать в разрезе областей сколько земли продается еженедельно, за какую цену и какого размера земучастки.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016