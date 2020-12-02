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В МЭРТ назвали цену гектара замели после открытия рынка

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В МЭРТ назвали цену гектара замели после открытия рынка

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает стоимость земли в 50-60 тыс. гривен за 1 га в начале запуска рынка земли.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в интервью газете «Агробизнес Сегодня», передают Українськi Новини.

«Смотря на капитализацию аренды и на рентный доход, мы считаем, что стартовая стоимость (земли) будет в районе 50-60 тыс. гривен за гектар», — сказал он.

Высоцкий уточнил, что на данный момент средняя нормативная денежная оценка составляет 28 тыс. гривен/га.

По его словам, по данным опросов, на момент запуска рынка земли готовы к продаже участков будут 5-7% собственников.

При этом Высоцкий призывает землевладельцев не спешить с продажей в первые года, поскольку стоимость за 1 га земли будет расти.

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Он отметил, что собственник сможет продать землю индивидуально покупателю, через электронный аукцион или организовав офлайн аукцион самостоятельно.

Также Высоцкий напомнил, что с июля 2021 года министерство совместно с Государственной службой по вопросам геодезии, картографии и кадастра запустят земельный мониторинг, который будет демонстрировать в разрезе областей сколько земли продается еженедельно, за какую цену и какого размера земучастки.

МЭРТ, земля
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