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Венгрия изменила название должности своего уполномоченного по Закарпатью

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Венгрия изменила название должности своего уполномоченного по Закарпатью

Будапешт официально изменил название должности уполномоченного правительства Венгрии по вопросам развития Закарпатья.

«В понедельник Будапешт официально сменил должность Иштана Грежи на «уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества медье Сабольч-Сатмар-Берег (приграничная с Украиной венгерская территория — Ред.) и Закарпатской области, а также координацию программы детских учебных заведений Карпатского региона», — сообщает «Европейская правда» со ссылкой на решение Минюста Венгрии от 29 октября.

Теперь новое название предусматривает не развитие только одной Закарпатской области, а сотрудничество двух соседних пограничных регионов. Т.е., фактически, Венгрия вернула предыдущие название уполномоченного, однако к его обязанностям также прибавилась работа с дошкольными учебными заведениями Закарпатья.

Ранее в правительстве выступили с резкой критикой решения венгерской стороны учредить должность уполномоченного министра по Закарпатью, усмотрев в этом вмешательство во внутренние дела Украины.

В середине октября, министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с МИД Венгрии Петером Сийярто заявил, что Украина и Будапешт пришли к взаимопониманию по некоторым ранее конфликтным вопросам, в частности, договорились о проведении переговоров на уровне консульских консультантов. Тогда же он сообщил, что сторонам в ходе переговоров удалось достичь соглашения о названии недавно инициированной должности уполномоченного министра.

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Отношения между двумя странами в настоящее время находятся в острой фазе. Киев принял решение выслать консула страны из города Берегово Закарпатской области, где проживает большая венгерская община, за что Венгрия также объявила персоной нон грата украинского дипломата. Поводом для этого стало появление видео, якобы снятого в консульстве Венгрии в Берегово, на котором запечатлена выдача венгерских паспортов жителям Закарпатья. Двойное гражданство по законам Украины запрещено.

Венгрия, Закарпатье
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