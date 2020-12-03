Руководителя САП будут назначать сроком на 5 лет

Верховная Рада предусмотрела назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры на данную должность сроком на 5 лет.
За принятие законопроекта № 4227 за основу проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226, в целом — 289 депутатов, передают Українськi Новини.
Согласно ему, возобновляется действие части 4 статьи 39 закона «О прокуратуре», которая среди прочего, определяет, что назначается заместитель генерального прокурора — руководитель САП сроком на пять лет.
Ранее руководитель САП занимал эту должность также сроком 5 лет, но 19 сентября 2019 года на основании закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры» № 113-IX данная норма была приостановлена до 1 сентября 2021 года.
В связи с тем, что уже был утвержден состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП и 13 октября состоялось ее первое заседание, есть вероятность, что конкурс по избранию руководителя САП будет проведен до 1 сентября 2021 года.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект позволит избрать нового руководителя САП в соответствии с общими положениями и на срок, предусмотренный законом «О прокуратуре».
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