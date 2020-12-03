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Послы G7 призывали Украину срочно вернуть наказание за недостоверное декларирование и защитить независимость НАБУ

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Послы G7 призывали Украину срочно вернуть наказание за недостоверное декларирование и защитить независимость НАБУ

Страны «Большой семерки» (G7: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) призывают Украину законодательно обеспечить эффективность наказания за недекларирование доходов и имущества или внесение недостоверных данных, а также независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) до 16 декабря.

Об этом говорится в сообщении послов G7 в Twitter, передают Українськi Новини.

«Послы стран G7 сегодня провели встречу с председателем Верховной Рады Разумковым и руководителями фракций, призывая к тесному сотрудничеству с Офисом Президента для срочного восстановления с прочной правовой основой антикоррупционных положений, которые недавно были провозглашены неконституционными», — сказано в нем.

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В ходе встречи послы особенно акцентировали внимание на двух законах.

«Важно, чтобы наказания за ложные и неподанные имущественные декларации эффективно сдерживали коррупцию, но не ослаблялись, а независимость и эффективность НАБУ была защищена законодательными изменениями до 16 декабря», — сказано в сообщении.

Напомним, что в четверг Рада намерена рассмотреть возвращение ответственности за декларирование недостоверных данных.

НАБУ, декларации, G7
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