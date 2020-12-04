Минздрав обновил список стран «красной» и «зеленой» зон

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень стран по уровню распространения COVID-19.

Список обнародован на сайте Минздрава.

В перечне приводятся данные по 194 государствам, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения, в частности информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране.

В Украине по состоянию на 4 декабря этот показатель составляет 493,9.

К красной зоне отнесены 36 стран, в числе которых Италия, Польша, Чехия, Румыния, Венгрия, США, Австрия, Швеция и др.

В зеленой зоне оказались, в частности, Молдова, Латвия, Великобритания, Германия, Испания, Франция, Греция, Беларусь, Бельгия и др.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 65 733 233 случая коронавируса, в частности 1 515 516 летальных, выздоровели 45 565 308 человек.