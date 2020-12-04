Минздрав обновил список стран «красной» и «зеленой» зон

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень стран по уровню распространения COVID-19.
Список обнародован на сайте Минздрава.
В перечне приводятся данные по 194 государствам, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения, в частности информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране.
В Украине по состоянию на 4 декабря этот показатель составляет 493,9.
К красной зоне отнесены 36 стран, в числе которых Италия, Польша, Чехия, Румыния, Венгрия, США, Австрия, Швеция и др.
В зеленой зоне оказались, в частности, Молдова, Латвия, Великобритания, Германия, Испания, Франция, Греция, Беларусь, Бельгия и др.
По данным Worldometer, в мире зафиксировано 65 733 233 случая коронавируса, в частности 1 515 516 летальных, выздоровели 45 565 308 человек.
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