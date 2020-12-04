В пятницу, 4 декабря, биткоин установил новый исторический рекорд. Цена криптовалюты впервые держится выше отметки $18 тыс. пятый день подряд — она не опускалась ниже с 29 ноября. Предыдущая серия продлилась три дня — с 23 по 25 ноября.
В декабре 2017 года, когда цена биткоина достигала предыдущего максимума в $19,8 тыс., цена криптовалюты держалась выше уровня в $18 тыс. лишь один день.
Сейчас первая криптовалюта торгуется на уровне в $18,9 тыс. За прошедшие сутки она снизилась на 2%. В конце ноября и начале декабря биткоин несколько раз приближался к отметке в $20 тыс., однако не смог ее преодолеть.
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