Львы в зоопарке Барселоны переболели коронавирусом, причем заразились они в тот период, когда заведение было закрыто для посещения, а сами симптомы оказались схожи с обычной простудой, сообщил директор зоопарка Жули Маури.

«Во второй половине года, когда зоопарк был закрыт, львы перенесли COVID-19», — рассказал Маури в эфире барселонского телеканала Betevé.

Случаи коронавируса были выявлены во время плановой проверки, во время которой животным сделали серологический тест и тест на антитела. По словам директора, симптомы проявились в том, что львы «чихали и кашляли». «Для них это было как насморк», — рассказал Маури, добавив, что сейчас все они здоровы.

Вирус от львов к человеку не передался, по словам директора зоопарка, «для этого необходим очень тесный контакт». Другие животные не болели.

Предположительно львы могли заразиться от одного из сотрудников.

Это второй известный случай заражения коронавирусом животных в Испании. В мае COVID-19 выявили у кота, также в Каталонии. Его пришлось усыпить.