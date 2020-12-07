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Львы в зоопарке Барселоны переболели коронавирусом

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Львы в зоопарке Барселоны переболели коронавирусом, причем заразились они в тот период, когда заведение было закрыто для посещения, а сами симптомы оказались схожи с обычной простудой, сообщил директор зоопарка Жули Маури.

«Во второй половине года, когда зоопарк был закрыт, львы перенесли COVID-19», — рассказал Маури в эфире барселонского телеканала Betevé.

Случаи коронавируса были выявлены во время плановой проверки, во время которой животным сделали серологический тест и тест на антитела. По словам директора, симптомы проявились в том, что львы «чихали и кашляли». «Для них это было как насморк», — рассказал Маури, добавив, что сейчас все они здоровы.

Вирус от львов к человеку не передался, по словам директора зоопарка, «для этого необходим очень тесный контакт». Другие животные не болели.

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Предположительно львы могли заразиться от одного из сотрудников.

Это второй известный случай заражения коронавирусом животных в Испании. В мае COVID-19 выявили у кота, также в Каталонии. Его пришлось усыпить.

Барселона, лев, коронавирус
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